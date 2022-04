“Si la veo en la calle no la identifico”, dice AMLO de su sobrina diputada acusada de pedir moches

El presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de tener relación con su sobrina la diputada local en Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, quien es acusada de pedir pedir “moches”; sin embargo, el mandatario resaltó que para acusar se deben presentar las pruebas.

“Sí la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones, pues, en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras a Tamaulipas y demás, pero no hay ninguna relación, y además ni se le puede juzgar sumariamente, no puede haber sumario, o sea, se tiene que probar”, dijo.