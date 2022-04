AMLO garantiza a EU respetar permisos de sus petroleras de aprobarse la Reforma Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes en su conferencia mañanera que en la reunión que sostuvo el jueves con el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, el gobierno mexicano se comprometió a que, de aprobarse en el Congreso, la reforma eléctrica no cancelará los permisos de importación de cinco petroleras estadounidenses ni de sus terminales de combustible en el país.

Sin embargo, el mandatario mexicano rechazó un pacto con Kerry para hacer cambios en la iniciativa; también negó que su gobierno aceptó permitir que un grupo especial, encabezado por el embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, supervise la misma, como el mismo funcionario estadounidense declaró después del encuentro con el presidente de la República.

“Que vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo ni de EU, ni de Canadá ni de China ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, y yo me quedé callado, no se aceptó. A lo mejor ellos pensaban de que eso podría ser aceptado y alguien adelantó que nosotros íbamos a aceptar”, dijo en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma Eléctrica: Senado pide otro periodo

En la mañanera, López Obrador presentó el documento de trabajo de diez puntos que presentaron a los altos funcionarios estadounidenses y empresarios, que tuvo lugar en Palacio Nacional. Expuso que su percepción fue que quedaron "satisfechos" los invitados

“Se les explicó la iniciativa. Y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en hidroeléctricas, estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produce energía con carbón, tenemos dos plantas así, dos en Coahuila y una en Guerrero y están trabajando al 50 por ciento de su capacidad, porque mucha gente de coahuila vive de la extracción del carbón”, dijo.