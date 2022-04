Gobernador de Nayarit entrega equipo para servicios públicos en zonas turísticas del estado

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro visitó este viernes 1° de abril la Bahía de Banderas para entregar equipo para servicios públicos para zonas turísticas de Nayarit.

En total se entregaron 18 patrullas turísticas, 10 motociclistas de policía turística, 10 cuatrimotos de policía turístico, 4 unidades de recolección de basura, dos pipas de agua, una camión para asfaltar y dos equipos para limpieza de playa.

Sin embargo, se informó que aún faltan 10 automóviles Patrulla Charger que se entregarán en fecha próxima.

"No he olvidado mi compromiso con los empresarios, si no sale como recurso extraordinario del gobierno federal, yo haré ahorros como estado, pero va el Puente Federaciones"