'Un día sin nosotras': ¿Por qué hay PARO NACIONAL de mujeres hoy 9 de marzo en México?

Este día las calles no verán a cientos de mujeres desfilar por sus avenidas, el transporte público no se inundará de perfumes femeninos y las risas de las muchachas, niñas y señoras no se escuchará en muchas zonas, ¿por qué? Porque el 9 de marzo la lucha continúa.

El también llamado 9M es un tipo de manifestación que surgió en 2020, año en el que un colectivo feminista de Veracruz convocó al primer 'Un Día Sin Nosotras' ¿la razón? Protestar contra la violencia de género, el machismo, la misoginia y los feminicidios que han inundado al país.

Fue así que las feministas de 'Brujas del Mar' convocaron a esta protesta que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las usuarias le dieron un gran recibimiento y mediante el hashtag #ElNueveNadieSeMueve, comenzaron a darle un tono nacional a este paro de mujeres.

La propuesta fue anunciada desde el 18 de febrero de ese año y en ella se explicaba que objetivo era dejar a las calles sin ninguna mujer: "Si paramos nosotras, para el mundo. Ni una mujer en las calles. Ni una mujer en los trabajos. Ni una niña en la escuela. Ni una joven en las universidades. Ni una mujer comprando", señalaba la invitación de Brujas del Mar.

El objetivo es visibilizar el impacto que tienen las mujeres en la sociedad, en especial en un contexto en el cual, muchas de ellas no vuelven a su hogar, y ni siquiera son encontradas para ser veladas por su familia.

En redes sociales, algunos colectivos feministas compartieron un mensaje en el cual señalan la triste realidad que vive México, en donde diariamente cientos de mujeres desaparecen y son víctimas de feminicidio. Por ello establecen:

Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo, no llegan a clases.

Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas o hijos; no van a hacer el súper, ni al cine; no salen por un café, no van a visitar a sus familias. no van a pasear.

Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni las llamadas, tampoco publican en redes sociales.

Las mujeres asesinadas no salen a correr, tampoco van gym o a entrenar.

Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro; están botadas en un canal, en una barranca o al lado de una carretera.