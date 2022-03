Marcelo Ebrard: No se puede ni se debe frenar la expansión de una sociedad igualitaria

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, consideró que toda persona con pensamiento progresista debe ser feminista.

"Se dice 'hoy es el día de la mujer', pero no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad; toda persona progresista, libertaria, igualitaria tiene que ser feminista, a todos nos debe preocupar esencialmente porque no puede haber igualdad sustantiva si no cambiamos en este campo en el que estamos hablando hoy, sin duda", señaló.