En los últimos 15 años han sido asesinados 252 periodistas en México: Segob

El coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, reveló que de diciembre de 2006 a marzo de 2022 han sido asesinados 252 periodistas, en tanto, en lo que va de esta administración han aumentado en 95 por ciento las personas inscritas al mecanismo de protección.

Durante la reunión que sostuvo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen en contra de los periodistas, y alertó que los gobiernos municipales se han convertido en agresores de comunicadores.

“Esta es una tarea de Estado, es decir, todos los órganos de gobierno tienen obligaciones puntuales, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, los municipios se sienten tan desatendidos en cumplir y hacer sus obligaciones que ahora se sienten libres de ser parte del problema, de ser los propios agresores de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, señaló.

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advirtió que si no se tiene una política de Estado en donde todos los órganos de gobierno asuman las mismas obligaciones y responsabilidades, el mecanismo no podrá resolver los asesinatos de periodistas.

“Hay que decirlo con todas sus letras, el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y con la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá donde debemos de apuntar”, sostuvo Irazoque Palazuelos.

Detalló que “en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el Mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos”.

Por ello, la Secretaría de Gobernación, busca que la Cámara de Diputados trabaje en una nueva Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que la legislación no sea federal sino general para establecer la obligación de los estados y municipios a contribuir en el mecanismo de protección y seguridad de este sector de la población.

“Necesitamos una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades municipales y estatales, así como construir un sistema nacional de prevención y protección de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, señaló.

El coordinador, detalló que actualmente mil 559 personas están bajo el mecanismo de protección, de éstas 798 estaban al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha se han adherido 761 personas más, lo que equivale a un incremento del 95 por ciento.

De las personas bajo el mecanismo de protección, 515 son periodistas, 140 mujeres y 375 hombres; mil 044 son defensores de derechos humanos, 565 mujeres y 479 hombres.

“Tenemos mil 559 personas beneficiarias en el mecanismo, algo muy importante que tengo que mencionar es que este gobierno recibió el mecanismo con 798 personas e integró al día de hoy, 761 personas más, es decir, tuvo un aumento del 95 por ciento de personas beneficiarias, este gobierno es el que más ha integrado personas beneficiarias en el mecanismo y es el que más recursos ha erogado en la historia del mecanismo en los 10 años que va a cumplir de existencia”, subrayó.

Irazoque Palazuelos, reconoció que en lo que va del sexenio 55 periodistas han sido asesinados y seis entidades concentran más del 50 por ciento de las agresiones perpetradas, entre las que se encuentran Guerrero y Veracruz.

