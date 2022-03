Batalla campal Querétaro: Sin reporte de aficionados del Atlas desaparecidos, señala Enrique Alfaro

Por ahora, no hay reportes de aficionados del Atlas desparecidos, señaló Enrique Alfaro Ramírez quien descartó que esta situación exista, luego de que en redes sociales se ha mencionado lo contrario ante los actos de violencia que enfrentaron durante el partido que se disputaba en Querétaro.



“Hasta este momento, hasta ahorita que estamos platicando, no hay una sola denuncia de alguien que esté desaparecido o que su familia no sepa donde está, quienes estaban lesionados están en los hospitales o están ya dados de alta, lo que tenemos es hasta ahora eso, pero no podemos nosotros asumir como infalible una información que no se está generando en el estado de Jalisco; estamos monitoreando eso por un lado, invitando a la gente que si hubiera una información real, nos la hagan saber, hay muchos canales para poder atender cualquier planteamiento, incluido el tema de las solicitudes de apoyo a los familiares”.



Los números que habilitó el gobierno de Jalisco para solicitar información sobre aficionados lesionados, son el de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, 3336681833, que ha recibido hasta ahora cinco llamadas para solicitar información, pero ninguna buscando a algún aficionado desaparecido. También a través del 3334522758, recibió 17 mensajes vía WhatsApp para solicitar información.



Además, la coordinación entre autoridades para auxiliar a las familias de las personas que están hospitalizadas en Querétaro se mantiene y esta tarde recogieron a dos jaliscienses que se trasladarán al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde para continuar con su atención.



El traslado se llevó a cabo esta tarde y se espera que mañana se traslade a un paciente más vía aérea y otro vía terrestre, además, se informó que hay un tercer paciente que debido a sus condiciones médicas no es posible aún que se lleve a cabo su traslado a la entidad por lo que permanecerá en el hospital general de Querétaro.

De acuerdo con la información oficial, el gobierno de Querétaro reportó que en total habían sido 26 personas lesionadas, dos mujeres y el resto hombres, y que de ese total, 16 son jaliscienses. Una persona se reportó, hasta el corte de la mañana de este lunes como grave; ocho delicados y 17 con pronóstico estable y sin gravedad, además de que 11 ya habían sido dadas de alta.



Uno de los lesionados, requirió traslado a la Ciudad de México para recibir atención especializada debido a la lesión grave que presentó en un ojo.

Implementarán operativo de seguridad en clásicos de Jalisco

Aunque esperan la resolución de la reunión que sostiene la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga Expansión MX con los propietarios de equipos a ante los hechos violentos que se vivieron la noche del sábado en el encuentro entre Querétaro y Atlas, en Jalisco ya se preparan operativos y protocolos para inhibir actos de está índole en los próximos clásicos de futbol Chivas contra el América y el de Atlas contra Chivas.



Se estará resguardando los estadios Akron y Jalisco con más de mil 200 elementos entre municipales, estatales y federales además de que se espera desde la venta de boletos en taquilla, poder detectar algún grupo que pudiera ser un foco rojo para las autoridades, quienes adelantaron que verían la posibilidad de que no ingresen barras de ninguno de los equipos a los estadios, las decisiones se definirán el próximo miércoles en reunión con los directivos de estos equipos locales quienes participarán en la definición de las estrategias, que de entrada, no tiene que ver con prohibir la venta de alcohol, adelantaron este lunes en rueda de prensa alcaldes metropolitanos y el gobernador Enrique Alfaro.

