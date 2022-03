Tiktoker con distrofia muscular busca "científico loco" que encuentre la cura de su enfermedad

Alejandro tiene 24 años, dejó de caminar hace 17 años, tras ser diagnosticado con distrofia muscular Duchenne. Le encanta bailar y su último recuerdo de él bailando es de los quince años de su hermana; él tenía siete. Al día siguiente ya no pudo caminar.

En la actualidad, permanece postrado en su cama, conectado a un respirador. Sólo puede mover con dificultad sus dedos, pero aprendió a bailar con las cejas y se ha convertido en inspiración para los tiktokeros.

El joven tiene un sueño: hallar a "un científico loco"; que encuentre la cura para esta agresiva enfermedad.

“Es una enfermedad que todos los días te va debilitando, te quita fuerza de los músculos, del corazón y de otros órganos. Empecé una campaña para encontrar una cura. Busco a un científico loco que diga: ‘¡Quiero ayudar a este joven!’. Le doy mi cuerpo para ser conejillo de indias y encontrar una cura para esta enfermedad. No pierdo la esperanza, yo sé que puede haber alguien dispuesto a eso. Sé que puede salvarme, disfrutar un poquito más de la vida. ¡Yo no quiero caminar, lo único que quiero es poder respirar! Me conformo con eso. Que a otros niños los ayuden para que puedan volver a caminar. Yo amo vivir, mucho, mucho. Mi sueño es encontrar una cura para esta enfermedad tan complicada”, aseguró Alejandro.