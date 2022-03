Hoy No Circula viernes 1 de abril 2022 en CDMX y Edomex: ¿habrá contingencia ambiental?

Después de que el pasado martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono se tuvieron que aplicar una serie de medidas para evitar que incrementara más la contaminación así como cuidar la salud de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, un día después informó que suspendió la contingencia y sus medidas desde las 17 horas debido a que el sistema anticiclónico disminuyó su influencia sobre el Valle de México y ha permitió el incremento de la velocidad del viento de manera progresiva y mayor ventilación.

Asimismo, anunció a través de sus redes sociales que "a partir las las 17:00 horas se aplica el programa Hoy No Circula normal" desde este jueves 31 de marzo de 2022. No obstante, exhortó a los automovilistas a mantenerse informados a través de la página www.aire.cdmx.gob.mx así como de las cuentas oficiales de la CAMe para saber si se vuelve a implementar la contingencia ambiental atmosférica.

Hoy No Circula para este viernes 1 de abril

De acuerdo con la CAMe, se aplicará el programa Hoy No Circula de manera normal a menos que se vuelvan a registrar altos niveles de ozono. Hasta entonces la medida queda de la siguiente manera:

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que descansarán son aquellos con holograma 1, 2 y foráneos. De igual manera los que tengan como último dígito de placa: 9 y 0. El horario en el que no podrán circular será de las 5 am a las 22:00 horas. En el caso de los foráneos, de 5 am a 11 horas.

