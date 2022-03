Apenas el 1.8% de las trabajadoras del hogar han sido afiliadas a la seguridad social

En México 2.2 millones de personas están dedicadas al trabajo del hogar y nueve de cada 10 son mujeres, dijo Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, agregó que ya es reconocido por la Ley Federal del Trabajo como un empleo formal; sin embargo, en la realidad no tienen garantizados sus derechos.

"Nueve de cada 10 personas consideran que su trabajo es poco valorado, a pesar de que sostienen gran parte de la vida de cuidados de este país, casi el 98 por ciento no tiene accesos a servicios de salud, el 99 por ciento no tiene contrato por escrito, el 93 por ciento no goza de vacaciones pagadas, el 78 por ciento no recibe aguinaldo y el 74 por ciento no tiene ninguna prestación laboral", detalló.