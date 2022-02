Mente Mujer: Trabajadoras del hogar en México, víctimas de violencia, discriminación y acoso sexual

Desde hace dos años, Luisa se dedica a las labores de limpieza en diversas casas de Mérida para poder sacar adelante a sus hijos. Hace unos meses, fue agredida física y verbalmente por una mujer que contrató sus servicios en un predio del fraccionamiento Terranova Chuburná. Como ella, miles de trabajadoras del hogar son violentadas y discriminadas todos los días en el país.

A través de un anuncio en Facebook, la joven, de 26 años, contactó a la mujer identificada como Nancy, e hicieron un trato: Por 250 pesos limpiaría la terraza, el baño, el patio, la cocina y una habitación. Desde que llegó a la casa, Luisa fue víctima de malos tratos por parte de la mujer, quien en todo momento la regañaba porque supuestamente “no sabía limpiar y era una cochina”, y hasta la acusó de romper una olla de loza. De los gritos pasó a los insultos y luego a la violencia física, al agredirla con una llave de metal.

“Me exigió que me largara de la casa, pero yo no me iba porque no me había pagado. Fue entonces que me aventó monedas al piso, como 50 pesos. No agarré el dinero porque no soy un animal para que me trate así y bueno, me empezó a empujar, me jaló del cabello y me sacó”, detalló.