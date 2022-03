Vania fue asesinada por su esposo en la CDMX; no la dejaba ver a su hija, su madre clama ¡justicia!

Fue el pasado sábado 26 de marzo cuando las autoridades de la Ciudad de México hallaron el cuerpo de Vania, una joven de 21 años de edad, sin vida en su casa, luego de haber sido presuntamente asesinada por su esposo, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia.

Ante estos hechos las autoridades capitalinas comenzaron su búsqueda y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJC-DMX) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Vania dejó huérfana a una pequeña de seis años a quien, de acuerdo con las declaraciones de los familiares de la joven, el esposo no le permitía ver.

El cuerpo de la joven fue encontrado por su madre, quien aseguró en entrevista que su hija no mantenía buena relación con su pareja por este motivo. Y ahora solo exige justicia a las autoridades y que den con el paradero del presunto responsable del asesinato de su hija.

"Hoy fue mi hija, alrato no sabemos ¿quién más?"

Vania fue velada este martes en su domicilio. FOTO: Especial

El feminicidio de Vania ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, de la CDMX, el pasado sábado y ahora su madre exige que las autoridades capitalinas encuentren al presunto responsable, en este caso el esposo de la joven de 21 años.

Mujeres pidieron justicia ante este feminicidio. FOTO: Especial

"Esa mañana yo tenía tres llamadas perdidas de ella y ya a la tercera, yo le contesté y le dije: '¿Qué pasó mi amor, ya vienes?' Y yo nada más escuché que me dijo; 'Mami ven por mí' o ¡Ábreme'. Y le dije; 'Sí, mami.' Y me bajé rápido a abrirle la puerta, pero su llamada se empezó a distorsionar y su voz no era la de siempre, se oía distorsionada y la llamada también", contó la mamá de Vania.

La mamá de la joven fue la última persona en hablar con Vania. FOTO: Especial

La señora deseó además que ninguna otra madre pase por lo que en estos momentos está viviendo: "Quiero que se haga justicia para este muchacho porque ahorita fue mi hija, porque al rato no sabemos si puede ser otra chica u otro vecino o puede ser otra jovencita, y no queremos que pase esto. Yo lo que quiero es que se haga justicia para que ninguna madre esté sufriendo lo que estamos sufriendo ni que pasen lo que pasamos ahora," concluyó.

