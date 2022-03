AMLO visita Utopía Aculco; "es un gran sueño", asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, con el propósito de conocer la oferta cultural, educativa y social en esta demarcación.

Acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, López Obrador recorrido las instalaciones de la Utopía Aculco, ubicado en la colonia Escuadrón 201.

“Es un sueño convertido en realidad. Galeano decía que la utopía era lo que teníamos así a distancia y que caminábamos hacia ese lugar, ese sitio para alcanzar nuestro sueño y se nos alejaba y teníamos que seguir caminando. La vida es utopía, es caminar hacia un ideal, siempre”, expresó.

A través de un video en redes sociales, Brugada Molina refirió que este proyecto es para recuperar el espacio público con cultura, educación, recreación y deporte.

Detalló que el lugar cuenta con biblioteca, alberca semiolímpica, y auditorio, incluso, dijo que se manejan algunos programas para atender: a jóvenes y adultos con problemas de adicciones; mujeres para erradicar la violencia de género y rehabilitación para personas con discapacidad y personas de la tercera edad.

Apuntó que desde el inicio de su administración en 2018 se han construido 12 utopías.

“Es un honor que este el presidente, Andrés Manuel López Obrador y nuestra querida, Claudia Sheinbaum Pardo en Iztapalapa conocimiento las Utopías, un sueño hecho realidad”, destacó.

López Obrador preguntó a Brugada Molina que: “ofrezco como siempre actuar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar; no vamos a cambiar este video, voy a hacer una pregunta -porque esto que nos distingue de los conservadores pero a lo mejor me equivoco… ¿cuánto cobran por la entrada a la biblioteca, a la alberca?”.

En respuesta la alcaldesa morenista expuso: “Nada, todos los servicios públicos de las utopías, son gratuitos solo así la población ejerce sus derechos”.

-“Eso es populismo”, bromeó el mandatario federal.

-“No, no, no… al contrario es como la gente… cómo la gente en Iztapalapa iba a mandar a nadar a sus hijo, solo había una alberca pública en Iztapalapa. Ya son 11 semiolímpicas y 1 olímpica para la población”, destacó.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Shienbaum resaltó que su administración trabaja de manera conjunta con la de la alcaldía por el bien de los capitalinos.

Presumió que se han realizado varias obras de recuperación de espacios y movilidad en Iztapalapa.

“Cambiamos todo el modelo, junto con las Utopías, tenemos Pilares; hemos hecho aquí en Iztapalapa varias acciones de movilidad: el cablebús, el trolebús elevado muy pronto y el parque Cuitláhuac, cuatro parques, espacios públicos y todo es gratuito”, dijo.

Finalmente dijo que la Ciudad de México es de derechos y abierta con énfasis en educación, salud y espacios públicos, los cuales deben ser gratuitos.

