Sobrina de AMLO denunciará a responsables de filtración de audio; "ninguna acusación falsa me detendrá"

La Diputada tampiqueña de Morena, Úrsula Salazar Mojica, desmintió los audios que circularon en redes sociales, y acusó al gobierno del Estado de estar atrás de ellos, destacando que presentará una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

"Ninguna acusación falsa, ni guerra sucia me detendrá en la lucha por mis ideales y principios que me han llevado desde el inicio de este movimiento a mantenerme firme y fuerte, ante cualquier ataque, sigo de pie y llegaré hasta donde sea necesario por el bienestar de mi gente de Tamaulipas", declaró en rueda de prensa.

Calificó esta acción como un intento fraudulento, pobre y manipulador para tratar de desprestigiar a su persona y el trabajo legislativo, intentando desviar la atención de lo que realmente importa en Tamaulipas.

“En los próximos días presentaré una denuncia formal contra quien resulte responsable de esta guerra sucia que han empezado en mi contra, para dañar a mi persona e imagen pública”, declaró.

Por último, reafirmó que la decencia y honradez son parte de los valores que aprendió en casa de sus padres, “siempre he sido congruente en mi decir y hacer, por ello me he ganado el lugar que Ustedes me han dado con base en su confianza".

"Por ello somos diferentes a los del PRIAN, por ello debemos entender que Francisco “N” y su amplia red de colaboradores, es sobre quienes pesan acusaciones formales por delitos que son del dominio público”.

Para finalizar, insistió que estos son las razones de los actos desesperados del PRIAN, de esta guerra sucia y ataques directos hacia el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado y de quienes simpatizan con el movimiento.

