Guadalupe Piña solicita a AMLO espacio en el Centro para vender sus doraditas

Guadalupe Piña, vendedora de las famosas doraditas, que el pasado 21 de marzo fueron confundidas con tlayudas durante la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo para tener un espacio digno donde poder vender sus antojitos.

Este sábado se inauguró en el Complejo Cultural los Pinos la feria “Cocina Popular”, a la cual la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, invitó a la joven para que participara de la muestra gastronómica que en la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria (Cencalli) del Centro Cultural Los Pinos, en donde todos podrán disfrutar del tradicional platillo.

En entrevista para El Heraldo de México, Guadalupe Piña dijo que está muy contenta por el hecho de que su trabajo se haya vuelto famoso, pero señaló que más que fama ella lo que solicita al Presidente es un espacio digno para vender, preferentemente en el Zócalo capitalino en dónde no sufra agresiones e intimidación por parte de la policía.

“Desde el miércoles envíe una petición al Presidente para que me dé un espacio en el Centro Histórico para poder vender ahí sin que la policía nos moleste, ya que muchas veces nos agreden y quitan la mercancía y mis niños se asustan, incluso me los han empujado”, señaló la joven.

Al ser cuestionada si se les ofreció un espacio para vender en el nuevo aeropuerto, comentó que no ha recibido ninguna oferta y que no le gustaría ya que en el nuevo aeropuerto no hay gente.

MAAZ