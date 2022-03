Rogelio Ramírez de la O: Rechaza gobierno intervenir en la banca

A diferencia de sexenios anteriores, ahora el Gobierno de México no es intervencionista en las decisiones del Banco de México (Banxico) y la banca comercial, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

En entrevista en Heraldo Radio 98.5 FM con los periodistas Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el titular de Hacienda señaló que el gobierno federal respetará la autonomía de Banxico y no se va a inmiscuir en las decisiones de la banca comercial.

Expuso que la penetración de la banca depende de que hay zonas de confort para la banca, en donde está cómoda la banca de consumo, Afores, banca corporativa, y los consejos de administración de los bancos generalmente se favorecen de los equilibrios a partir de un plan de negocios y de una visión de negocios.

"El gobierno, su capacidad de regular y de cambiar esos parámetros es muy limitada, excepto que le llamen intervencionista, este gobierno no es intervencionista, y no ha querido ser intervencionista por agenda propia, pero sí, en efecto, quienes tienen está visión analítica de la banca porque no expande más crédito porqué no presta a la industria, por qué no presta a las Mipymes, tiene toda la razón", explicó.

Rogelio Ramírez de la O precisó que la banca tiene sus estrategias, es una banca en gran medida global, "nosotros somos reguladores, pero no somos los asignadores de los recursos de la banca".

Afirmó que ya no se tiene el control del Banco de México, no se tiene injerencia en las decisiones y la administración.

"La época en que el gobierno a través del Banco de México no autónomo asignaba, ya pasó, y es una época en que hay que aceptar los pluses y los males de esta nueva época , en donde se simplificaron los instrumentos de todo el mecanismo bancario financiero, la banca central se quedó con un solo instrumento que es la tasa, y el gobierno se quedó con muy pocos instrumentos, y esos pocos instrumentos pertenecen a esta nueva era y en eso estamos", indicó el funcionario.

En Acapulco —sede de la Convención Nacional Bancaria—, el titular de Hacienda señaló que el Gobierno de México está interesado en el equilibrio y el diálogo colaborativo con los agentes bancarios, no hay agenda por “debajo de la mesa” de salir con nuevas regulaciones.

Por otro lado, en entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios ,confío en que México alcanzará un nivel de crecimiento del 4 por ciento, que hay condiciones para lograrlo.

"La tasa de 4 es alcanzable, no necesariamente en el lapso en que nosotros esperábamos, porque la economía global nos dio una especie de reversa en la segunda mitad de 2021, pero es perfectamente alcanzable", dijo.

