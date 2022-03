Sheinbaum presenta nuevo recurso de impugnación contra el INE: "No violamos ninguna veda"

Después de acusar un marcaje personal por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un nuevo recurso de impugnación contra el organismo electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La mandataria capitalina aseguró que no va a modificar su forma de comunicar, ya que no han violado ninguna ley ni veda electoral.

“No, estamos en la misma (forma de comunicar), nosotros consideramos que no violamos de ninguna manera ninguna veda electoral, ninguna ley, por eso estamos impugnando, entonces nosotros creemos en la democracia participativa y no hemos violado ninguna veda, ninguna ley, particularmente dada la condición de lo que está, no es una elección normal, sino es un ejercicio de democracia participativa”, afirmó.