Disculpa de Sandra Cuevas no cumple con los requisitos, debe ser ante las víctimas, reclama Claudia Sheinbaum

La disculpa pública que dio ayer la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumple con los requisitos, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina dijo que tenía que ser ante las víctimas.

“Yo no considero que eso sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación

Considero yo que, como se estableció, no se están cumpliendo las condiciones”, dijo tras la instalación de la Comisión Estatal para Planeación de la Educación Superior en la Ciudad de México (COEPES-CDMX).

La titular del Ejecutivo capitalino retomó el ejemplo de cómo se piden disculpas públicas, de acuerdo a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

En lo que se refiere al delito de abuso de autoridad, se autorizó la suspensión condicional del proceso, lo que implica que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá ofrecer inmediatamente a los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una disculpa de conocimiento público por su conducta, así como por los actos que agraviaron sus derechos y su investidura.

Una vez que se informe el cumplimento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de Alcaldesa en Cuauhtémoc.

Por lo que hace al delito de discriminación, los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública.

Ayer, en las inmediaciones del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas brindó disculpas, pero no reconoció los hechos.

“(Me) disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco”, dijo.