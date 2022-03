¡Por cerdos libres! Pobladores mayas juntan firmas para frenar las granjas porcinas

Pobladores mayas de Homún y las agrupaciones Greenpeace México e Indignación entregaron al Poder Judicial de la Federación un documento con 181 mil firmas en el que exigen a las autoridades yucatecas que no permitan la construcción de más granjas porcícolas que contaminan su medio ambiente.



El documento que entregaron en las oficinas judiciales de Mérida contiene miles de rúbricas recabadas a través de una plataforma digital, en la que se señala que el manto freático, el agua, los cenotes y el medioambiente están en peligro debido a las irregularidades de la industria porcícola de Yucatán.



Por tal razón, exigieron a las autoridades que no se construyan más granjas ni se amplíen las que existen hasta que se realice un estudio que evalúe su impacto ambiental y se garantice la protección de los derechos humanos de las comunidades mayas.

En el acto también hicieron un llamado al Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, que no levante la suspensión definitiva de la fábrica de cerdos que amenaza al pueblo de Homún, luego de que la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) tramitó un incidente de revocación de dicha medida cautelar.

Al respecto, la abogada de Indignación, Lourdes Medina Carrillo, declaró que el mensaje al juez es que cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y el derecho del pueblo a decidir”, explicó.



Por su parte, Viridiana Lázaro de Greenpeace advirtió que debido a la magnitud de dicha granja, en donde se pretende engordar a 49 mil cerdos, no existe una procedimiento de tratamiento de aguas residuales que mitigue la contaminación de las heces fecales.



“Ni con procesos químicos, biológicos y físicos más sofisticados se podría garantizar que la calidad de las aguas residuales será la óptima para regresar al suelo”, agregó y recordó que esa fábrica de cerdos pone en peligro la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Por su parte, el poblador José May Echeverría, del colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) declaró que el juez Leal Mota no vive en el pueblo, pero ellos sí y ya tomaron la decisión de que no permitirán que reabra la granja. De hecho, sostuvo que en caso de que se levante la medida cautelar, las y los pobladores bloquearán el tramo de la carretera que comunica a la granja para no permitir el ingreso de los cochinos.

