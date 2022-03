¡Vacaciones de terror! Muere mientras estaba enterrado en la playa en trágico accidente

El pasado fin de semana, un joven de tan solo 17 años llamado Alan perdió la vida de forma trágica e inusual pues se encontraba enterrado en la arena de la Playa Bagdad de Tamaulipas cuando fue arrollado por una camioneta conducida por un hombre en presunto estado de ebriedad, además, en estos hechos también resultó herido otro menor por lo que el caso ha causado una gran indignación.

De acuerdo con los primeros reportes, Alan y su familia realizaron el viaje hasta la costa norte de Tamaulipas desde el municipio de Reynosa, lugar donde residen, para pasar un fin de semana de descanso y diversión en la Playa Bagdad, sin embargo, su viaje terminó en una auténtica tragedia, pues luego de que el joven de 17 años y uno de sus familiares, otro joven de 17 años llamado Luis Ángel, decidieran enterrarse en la arena, ambos fueron arrollados por una camioneta tipo pick up de la marca GMC.

Según los primeros reportes de las investigaciones, la camioneta se salió del camino designado para los vehículos y debido a que los jóvenes estaban bajo la arena, el conductor, quien se presume estaba bajo los efectos del alcohol, no se percató de su presencia, por lo que les pasó el vehículo por encima de sus cuerpos.

Diferentes testigos, mencionaron que el conductor de la camioneta y sus acompañantes pensaron que se habían atascado, pero al bajar del vehículo descubrieron a los jóvenes, a quienes sacaron de la arena confirmando que Alan ya había perdido la vida, mientras que el otro joven presentaba diferentes lesiones por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para trasladarlo a un hospital.

Tras el terrible accidente, al lugar arribaron elementos de la policía municipal de Matamoros, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, quienes acordonaron la zona para realizar las primeras diligencias, así como el levantamiento del cuerpo de Alan.

Cabe destacar que trascendió de manera extraoficial que el conductor de la camioneta y sus acompañantes se encargaron de deshacerse de las bebidas alcohólicas que transportaban en la camioneta cuando atropellaron a los jóvenes, sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Detienen al conductor de la camioneta

El conductor de la camioneta, cuya identidad no fue dada a conocer, quedó bajo el resguardo de las autoridades de Tamaulipas, sin embargo, las autoridades no han actualizado la información del caso, por lo que se desconoce cuál es su situación jurídica, mientras que la situación médica del segundo joven atropellada no ha sido dada a conocer.

Por otra parte, este lamentable episodio tuvo una gran repercusión en redes sociales donde miles de internautas expresaron su indignación y exigieron a las autoridades más y mejores medidas de seguridad en las playas, así como regulaciones más estrictas en la venta de alcohol en sitios turísticos para evitar que ocurran otras tragedias como estas.

SIGUE LEYENDO:

EU emite alerta de viaje para Tamaulipas, advierten por tiroteos y secuestros

¿Zombie caminando en Tamaulipas? La impactante historia detrás del video que se hizo viral