Transporte de carga no transitará fuera de su horario en Guadalajara; refuerzan operativos

Los acuerdos para establecer la restricción del paso del transporte de carga a la metrópoli de Guadalajara deben cumplirse como se acordó desde hace tres años, y aunque no es viable el ampliar el horario, los operativos para vigilar que se cumplan continuarán, aseguró el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

Destacó que la iniciativa que entregó el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora en el Congreso del Estado, para que se amplié el horario de 9:00 horas, que pase a 11:00 horas, no es viable, por el momento.

"No porque, lo platique ya con el alcalde de Tlajomulco, la definición de los horarios fue producto de un diálogo muy amplio, de un consenso que se construyó con mucho esfuerzo, no hay condiciones en este momento por la situación económica para hacer una restricción más amplia del horarios, pero si es nuestra obligación hacer valer las normas que hoy ya están acordadas, es decir, se van a reforzar los operativos, pero creo que por lo pronto lo correcto es no ampliar los horarios sino simplemente que los horarios que ya están vigentes se cumplan como quedamos".