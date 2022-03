La alcaldía Azcapotzalco frena el préstamo de bicis gratuitas para sus ciudadanos

Al primer sistema de préstamo gratuito de bicicletas públicas operado por un gobierno municipal, que se implementó en la alcaldía Azcapotzalco, le aplicaron freno.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, la actual administración, que encabeza Margarita Saldaña, puso fin a esta política de movilidad.

“El término del programa denominado Sistema de Bicicletas Compartidas ‘Azcapo en Bici 2021’ fue el 31 de diciembre de 2021”, señala el oficio con folio 092073922000307 y firmado por Agustín Zamora, director del Deporte de la demarcación.

Incluso, aunque el parque vehicular contaba con un inventario de 500 bicicletas, en circulación sólo había 67, según la respuesta de la alcaldía.

Este sistema fue posible gracias a la colaboración de Uber, que vendió a precio simbólico sus bicicletas, a la organización Bicitekas, que, junto con la Secretaría de Cultura CDMX y el Instituto de la Juventud, rescataron de la destrucción y adaptaron los vehículos para el servicio público.

El Heraldo de México consultó a Agustín Martínez, integrante de Bicitekas.

“Hasta ahora no sabemos si van a darle seguimiento al sistema ‘Azcapo en Bici’, el proyecto fue todo un éxito, sobre todo entre las mujeres de la alcaldía; seguimos recibiendo solicitudes del servicio, por eso estamos haciendo nuestra campaña de fondeo en marzo. Si el gobierno no puede o no quiere, Bicitekas sí”, afirmó.

En esta campaña se explica que, en 2021, el primer servicio gratuito de bicis públicas triunfó entre las mujeres.

“Con 500 Bicis Catarinas, se atendió a 687 usuarios, la mayoría de los cuales fueron mujeres, que usaron la bici para trabajar repartiendo productos o para trasladarse al trabajo, ahorrando al mes aproximadamente dos mil pesos”, sostiene la campaña.

Se pidió una postura a la alcaldía Azcapotzalco; al cierre de esta edición aún no había respuesta.

