Aficionado al futbol: quién era el valiente joven que enfrentó a ladrones en una combi

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que dos personas murieron durante el asalto a una unidad de transporte público sobre la autopista México-Puebla en la colonia Ampliación Los Reyes.

Una de las personas fallecidas se trata de Gabriel, un joven de 18 años de edad. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la víctima le gustaba el futbol y estudiaba la carrera Informática.

Gabriel, aficionado del Toluca, regresaba de Chalco tras visitar a una amiga cuando abordó la combi. Tras enfrentar a los delincuentes, el joven fue herido y poco después falleció en el lugar de los hechos. El día de ayer, "Gabo", fue velado en su casa y sepultado.

La México-Puebla es una autopista donde se cobra una cuota, que en teoría debería ofrecer a la ciudadanía seguridad y vigilancia, un servicio que hoy brilló por su ausencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo alrededor de las 20:00 horas. En las imágenes se aprecian hombres, mujeres y hasta una menor de edad.

De acuerdo con las imágenes de la cámara, a las 20:18 horas, tres hombres se suben a la unidad y uno de ellos, al ver que ya no había lugar, pretendía ir parado durante el recorrido. "Aquí me voy, aquí me voy", comenta.

Se cierran las puertas de la unidad y los pasajeros tratan de actuar natural, se respira un ambiente de tensión. Tiempo después, se aprecia que la combi avanza unos metros cuando la pesadilla comienza.

El mismo sujeto que iba parado en la combi busca entre su ropa y saca un arma, corta cartucho. Los otros dos ladrones se levantan y comienzan a agredir y despojar de sus pertenencias a los usuarios.

Uno de los ladrones le pide su celular a un usuario; sin embargo, éste no se deja y decide confrontar al ladrón. Entre los golpes y gritos, el primer ladrón, el que sacó la pistola, activa el arma y le da a la altura de la cabeza a un pasajero.

Después, los delincuentes siguen repartiendo golpes y amedrentando a los pasajeros. Incluso, le piden al conductor que abra la puerta.

´Pese a la violencia ejercida, el primer pasajero que se resistió a entregar sus cosas volvió a enfrentarlos hasta que terminó sometido en el piso del vehículo.

El conductor no hizo caso a las amenazas y decidió acelerar, por lo que los asaltantes comenzaron a desesperarse por una posible reacción de la gente.

Luego del atraco, los tres ladrones decidieron arrojarse del vehículo en movimiento, específicamente en el kilómetro 18, mientras que los usuarios comenzaron a auxiliarse. El hombre que recibió un impacto en el rostro logró sobrevivir.

Uno de los ladrones murió debido a la caída, otro tuvo heridas en el cuerpo y fue detenido, mientras que un tercero se dio a la fuga.

Las dos víctimas fueron llevadas al hospital, donde recibieron atención médica, no obstante, uno de ellos murió debido a las lesiones que presentaba.

SEGUIR LEYENDO

Asalto a combi en la México-Puebla: PASO a PASO del violento crimen que consternó a México