AMOTAC se suma al paro nacional en Nayarit; denuncian altos costos en las pistas de cuota

Tepic.- La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC) tomó un tramo de la carretera federal número 15, donde mantiene cerrada la circulación y ha causado embotellamiento; ello como parte de su paro nacional para demandar seguridad en carreteras y autopistas, así así como para señalar los altos costos de las autopistas en Nayarit.

Además piden que regrese el destacamento de caminos de la Guardia Nacional, ante lo que consideraron un incremento de la inseguridad en algunas carreteras del país tras la llegada de militares a cargo de ellas, así lo señaló ante medios de comunicación, Vicky Frías, delegada de la AMOTAC en Nayarit.

Transportistas de Nuevo León se suman a paro nacional para demandar mayor seguridad

Los bloqueos han sido parciales en diversos puntos del país.

La lideresa transportista mencionó que en particular en el estado, una de las exigencias refiere el costo de las autopistas, ya que el pasado 16 de febrero incrementaron sus cuotas hasta 35 por ciento, sin previo aviso, afectando a su sector.

Por ejemplo, en la autopista Tepic-Mazatlán, concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V., con nueve casetas, el costo por automóvil es de 885 por automóvil o pick up; 1 mil 425 por autobús o camión de 2 a 4 ejes; de 2mil 360 de 5 a 6 ejes; 3 mil 170 por 7 o 9 ejes, y por eje extra tipo A se pagará 444 pesos; por tipo C el costo actual es de 713 pesos.

También reclaman los precios del diésel, que en Nayarit al día de hoy, el costo es de 23 pesos con 9 centavos por litro, situación que les afecta por los tramos que tienen que realizar, dijo, para transportar cargas por toda la red carretera del país.

