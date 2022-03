El Mijis: Fiscalías descartan que el activista fuera baleado previo a chocar

La Fiscalía de Tamaulipas, descartó a través de un comunicado de prensa, que Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" haya sido víctima de impactos de balas de fuego o quw su camioneta haya sido chocada durante una persecución; aseguran que fue un accidente.

El accidente ocurrido el día 3 de febrero en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras en el kilómetro 27 en el que resultara un vehículo siniestrado y en su interior un cuerpo humano, ambos con rasgos de calcinación, por lo que a fin de ver si dichos hechos guardaban relación en el presente caso.

Para lo anterior se dio intervención a peritos de los cuatro estados en las materias de Medicina Forense, Criminalística de Campo, Fotografía Forense, Genética, Antropología, Mecánica de Lesiones, Tránsito Terrestre, Incendios y Explosivos, Química y, con el apoyo de la Guardia Nacional, en Mecánica de Hechos.

Del resultado de los dictámenes realizados se pudo determinar que el vehículo del evento del 3 de febrero corresponde al señalado como el que conducía la víctima, y que los restos humanos localizados en su interior corresponden al del C. Pedro César Carrizales Becerra.



Que los hechos sucedieron en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras a la altura del kilómetro 27 (dirección a Nuevo Laredo), cuando el vehículo cambia su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera y caer a un desnivel e incendiándose en su totalidad.

Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor.



Por cuanto hace a la causa de muerte, se estableció que fue por laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivado de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo, y que las lesiones (calcinación) presentan características post mortem.

En atención a los Protocolos Homologados de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, se ha informado a los familiares de Pedro César Carrizales Becerra los resultados de las investigaciones y de las periciales a que se han hecho referencia.

Es importante destacar que el desarrollo de las investigaciones y análisis de información obtenida continuará a efecto de agotar las diversas líneas de investigación que de manera paralela a estos hechos han surgido y en su oportunidad dar pronunciamiento al respecto.

Por su parte, la activista Frida Guerrera, dio una rueda de prensa afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en Ciudad Victoria, ahí aseguró que El Mijis recorría el Noreste de México debido a que planeaba ayudar a los migrantes extranjeros y connacionales.

alg

Sigue leyendo

Detienen en CDMX a Eduardo “N”, dueño de Baby “O” de Acapulco

Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México aumenta a 95% el daño para los habitantes

Nombran a Francisco Cervantes como nuevo presidente del CCE