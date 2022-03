AMLO aplaude discurso de Biden en materia migratoria y control de armas: “Me pareció correcto, oportuno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió en la Mañanera el discurso en el Capitolio de su homólogo estadounidense, Joe Biden, especialmente lo relacionado al tema migratorio y el control de armas.

"Me pareció adecuado, correcto, oportuno, el mensaje del presidente Biden, especialmente en el control de las armas y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. El compromiso para regular a paisanos y migrantes", dijo.

En la Mañanera, el mandatario mexicano agregó que le llamó la atención que Joe Biden relacionara el tema migratorio a lo humanitario, pero también a lo económico.

Explicó que esa postura es parte del planteamiento mexicano, en el sentido de ordenar el flujo migratorio y de tener la mano de obra adecuada para crecer económicamente.

"No tienen fuerza de trabajo. Así de claro. Ni Estados Unidos ni Canadá", reiteró el mandatario y agregó que se debe de pensar en el potencial que hay en América Latina: "no vamos a crecer si no contamos con fuerza de trabajo".

Consideró que es contradictorio que haya una política migratoria que impida trabajar honradamente, por ello es necesario ordenar ese fijo en vez de estar deteniendo y haciéndolo ilegal.

"El presidente Biden habló de ese tema. Volvió a hacer el compromiso de la regularización de migrantes. Estamos de acuerdo y ojalá se apruebe pronto y se cuente con el apoyo de los partidos Demócrata y Republicano", aseguró AMLO.

"Hay muchos méxico-estadounidense y no es posible que los migrantes estén a favor de partidos que los rechaza", sostuvo el jefe del Ejecutivo. En ese sentido, la reunión en Tapachula con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, será para seguir hablando sobre el plan migratorio y la fuerza de trabajo que se necesita para crecer como región.

SIGUE LEYENDO:

AMLO y Ken Salazar irán a Tapachula para tratar el tema migratorio

Coyotes clonan vehículos de dependencias federales, incluso ambulancias, para pasar migrantes a EU

RMG