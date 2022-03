"Nuevo León es incorruptible y quien la hizo la va a pagar", señala Samuel García con relación al caso de El Bronco

El gobernador Samuel García aseguró que "Nuevo León es incorruptible y quien la hizo la va a pagar", esto con relación a las investigaciones que están llevando a cabo en contra del exmandatario Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco".

Señaló que existe mucha comunicación con la Fiscalía General del Estado, ya que están tratando de aportar toda la evidencia necesaria, con el objetivo de coadyuvar y respetando la autonomía del fiscal Electoral, del fiscal Anticorrupción y del fiscal General.

"Esta es la punta del iceberg del gobierno de 'El Bronco'; que esta semana se inició con la carpeta más vieja, que era del 2018, de las Broncofirmas; que ustedes saben que un servidor con la diputada Mariela lo denunciamos electoral y penalmente por desvío de recursos públicos, por factureras, por firmas falsas y todas se ganaron en tribunales, pero faltaba el empujón penal, porque esas faltas administrativas electorales también son delito", detalló.

Sin embargo, el mandatario dijo que tendría que cuidar sus palabras, pero cuestionó que en la administración pasada hubo "robos" por más de 4 mil 900 millones de pesos, algo que tiene que con el sistema de agua y drenaje, así como con el Isssteleón.

"Me voy a mantener al margen respetando el debido proceso y respetando a los fiscales, pero quiero decirle a Nuevo León que esto no es una llamarada de petate y no es un circo, vamos contundentes", finalizó el gobernador.

Sigue leyendo

Fiscalía de Nuevo León catea propiedades de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco"

Exfuncionario de "El Bronco" se ampara contra la Fede

Prisión preventiva contra 'El Bronco' se emitió por posible riesgo de fuga, asegura su abogado