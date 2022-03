Senador renuncia al PAN en San Luis Potosí; anunciará su ingreso a Movimiento Ciudadano

Un nuevo cisma sacude al PAN en San Luis Potosí luego que este viernes el senador Marco Antonio Gama Basarte renunció a su militancia, mañana dará a conocer los motivos y posteriormente, en compañía de los líderes nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Clemente Castañeda harán oficia su adhesión al partido y a la bancada naranja en el Senado.

A las 11:16 horas en las oficinas del albiazul en la capital potosina, el senador ingresó el escueto documento en papel membretado del Senado dirigido a la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Verónica Rodríguez Hernández donde le manifiesta: “Por este conducto y por así convenir a mis intereses vengo a formalizar mi renuncia a la militancia de este instituto político, para lo cual solicito se hagan los trámites reglamentarios y estatutarios correspondientes”.

En su cuenta de Twitter, el secretario general del PAN estatal, Franco Coronado Guerra publicó que el senador Gama no había hecho el trámite adecuadamente y por lo tanto no podían darlo de baja del padrón, aunque anuncia que lo buscarán para atender su petición de renuncia e invocó al Artículo 75 del Reglamento panista que establece que: “Las renuncias deberán presentarse ante el Registro Nacional de Militantes y podrá remitirse a través de los directores de Afiliación acompañadas de copia de la credencial para votar”.

La diputada local Liliana Flores Almazán quien es integrante del grupo político del senador Gama en la Zona Media, reaccionó con otro tuit donde escribió: “Triste y nefasta declaraciones (sic) desde el CDE. Claro ¡No se puede extrañar lo que no se conoce! Trabajo cercano a la gente, empatía” para luego arrobar a su líder Gama con la frase: “Eres cabeza del grupo que aún vivimos los ideales del PAN”.

Para el sábado al mediodía el senador Gama Basarte dará conferencia de prensa en un restaurante del Centro Histórico de la capital potosina, donde estará acompañado de su suplente, Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien fuera secretario del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox Quesada y es identificado con los grupos de ultraderecha en San Luis Potosí; la convocatoria también anuncia que estará la ex diputada local y federal Josefina Salazar Báez, quien contendió por la dirigencia estatal y luego de no ganar ha estado amagando con también renunciar a la militancia panista. Hasta el cierre de esta nota, la dirigencia estatal del albiazul informó a este reportero que no había recibido escrito de renuncia ni del senador suplente ni de la ex legisladora.

En tanto, fuentes de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano confiaron que este fin de semana estarán en San Luis Potosí el coordinador nacional, Dante Delgado Rannauro y el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quienes darán la bienvenida a Gama basarte y su incorporación a la bancada naranja en la Cámara Alta.

Las mismas fuentes consultadas también confiaron a este reportero que el acuerdo del senador ex panista con Movimiento Ciudadano fue que le darán la candidatura para que busque la reelección, ya que llegó al escaño postulado por PAN-MC y eso permite la maniobra política.

