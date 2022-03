“Decretazo” es anticonstitucional; Morena es “tramposo y falso demócrata”: consejeros del INE

Los consejeros electorales rechazaron el llamado “decretazo” que permite a los servidores públicos, incluido al presidente de la República, hablar la revocación de mandato y de propaganda gubernamental en plena veda electoral, ya que advirtieron que es “inconstitucional”; además, acusan a Morena de ser “tramposo” y a sus legisladores de actuar como “falsos demócratas”.

Las posturas se emitieron este viernes durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en la que el consejero presidente Lorenzo Córdova aprovechó para advertir a los actores políticos que si boicotean el trabajo del instituto podrían desincentivar la participación ciudadana en la consulta de revocación del próximo 10 de abril.

“Quienes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato, paradójicamente, como podemos ver aquí, son quienes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio, construyendo narrativas falaces y difundiendo, como acabamos de escuchar hace unos minutos, noticias falsas. Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa. La gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque ayudarán a la ciudadanía de las urnas”, dijo.

Los posicionamientos se dieron al poner a discusión el cuarto informe del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 (PIyCPRM), en el que se presentaron avances del proceso.

Ahí, el consejero Uuc-Kib Espadas, quien llegó al INE impulsado por Morena, señaló que no comparte que los servidores públicos no puedan promover consultas como la revocación de mandato, pero recordó que así lo aprobaron en el Congreso con los votos del partido hoy en el poder, y la ley se debe respetar.

“Me llama mucho la atención que se ensalce una reforma hecha al vapor y que contraviene a la constitución y que además se pretenda presentar como una interpretación legal. No es una interpretación, es una reforma hecha a destiempo”, dijo.

En tanto, el consejero Jaime Rivera citó artículos y leyes, como el 105 constitucional que señala que no puede haber reformas antes 90 días antes de un proceso electoral. El decreto se aprobó 24 días antes de la consulta.

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo, a ninguna ley se dará efecto retroactivo”, recordó, además.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama expuso que el decreto no pueda vulnerar la Constitución, llamó “tramposos” a Morena, PT y el Verde Ecologista, partidos que aprobaron el decreto en la Cámara de Diputados y el Senado.

“El decreto que se publicó el día de ayer es un reconocimiento de que las reglas del juego, constitucionales y legales con que inició la revocación de mandato, no permiten la intervención de los servidores públicos, y por eso tratan de cambiar, iniciado el partido, las reglas del juego. Quien cambia las reglas del juego una vez iniciado un partido, se sabe en cualquier patio escolar, solo los tramposos”, expuso.

Al respecto, la consejera Claudia Zavala convocó a los legisladores y al presidente de la República a respetar la veda electoral.

“También invito al poder Ejecutivo, y al Poder Legislativo a que cumplan con la Constitución. Una democracia no se entiende si no respetamos nuestro pacto social de la convivencia, una democracia no se entiende si cambiamos las reglas del juego, las reglas del juego se ponen antes… hoy, lamentablemente se busca no cumplir el pacto social”, dijo.

En el debate público, el presidente López Obrador y Morena acusan al INE de no estar promoviendo la consulta lo suficiente y de censurar a quienes sí lo hacen; la consejera Carla Humphrey refutó ese discurso.

“Este instituto no está censurando a nadie, sólo está haciendo cumplir las leyes. Habrá más oportunidades de votación, incluso desde el extranjero, a diferencia de lo que sucedió en la consulta popular”, dijo.

Otra de las consejeras, Adriana Favela, enfatizó que el INE “no está callando a nadie”, sólo está haciendo valer las leyes, y citó una resolución de este mismo viernes de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en relación con el decreto publicado ayer.

“Llegó a la conclusión de que ese decreto interpretativo para dotar de contenido a diversos conceptos de la legislación electoral, pues no resultaba aplicable al caso concreto, puesto que constituyó una modificación fundamental a la legislación electoral, que no pueda realizarse en el curso de procesos electorales, porque no fue publicada dentro de los 90 días previos a que inicien este tipo de procedimientos”, dijo.

El consejero presidente Lorenzo Córdova también defendió el trabajo del INE, citando que de las 222 actividades del INE para tener realizar la consulta de revocación se han concluido 102, lo que representa 45.94 por ciento del total de actividades programadas, y el resto se concluirán en tiempo y forma.

