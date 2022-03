Concaem pide exentar obligatoriedad de la licencia de funcionamiento para empresas de bajo impacto

El sector empresarial del Estado de México hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para exentar la obligatoriedad la Licencia de Funcionamiento durante 2022, para las unidades económicas de bajo impacto que requieren la emisión de un Dictamen de Giro y un Dictamen en Materia de Salud, para promover las inversiones y el empleo en la entidad.

Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex (Concaem) solicitó que las pequeñas unidades económicas como bares, restaurantes y rastros que requieren una autorización en materia de salud, y que no les puede otorgar legalmente el municipio, puedan operar sin este documento.

El líder empresarial puntualizó que actualmente, suman alrededor de 80 mil unidades económicas las que realizan ese tipo de actividades en el Edomex, las cuales, a partir del primero de abril estarían obligadas a presentar su Dictamen de Giro y Licencia de Funcionamiento, “que por ahora no pueden obtener de manera legal y se encontrarían en indefensión, además del riesgo que implicaría la pérdida de empleos”.

Destacó que existe una propuesta en la Legislatura estatal para modificar la Ley de Competitividad, lo que presenta una oportunidad para mejorar los procesos en materia regulatoria, pero los cambios podrían tardar entre tres y seis meses.

“Más de 500 mil empleos se encontrarían en zozobra ante la incertidumbre jurídica. La medida de exentar la presentación de la licencia de funcionamiento sería temporal, en tanto se logra el acuerdo para modificar la ley, por lo que se establecería un mecanismo para hacer las verificaciones de salud, por parte de una autoridad legitimada constitucionalmente o establecer un proceso apegado al marco constitucional”.

“Apelamos a la sensibilidad del gobierno estatal y los municipios para que, al menos durante 2022, se pudiera exentar la presentación de la licencia de funcionamiento, porque si no estaríamos en total estado de indefensión con un documento que no se puede expedir, porque no hay una autoridad que lo pueda emitir, incluso cuando haya la disposición de los municipios”.

El presidente de Concaem solicitó, además, capacitaciones constantes a los funcionarios públicos municipales para evitar una sobrerregulación de las unidades económicas, ya que, en este momento el recuperar empleos e inversiones es indispensable para retomar el desarrollo económico en la entidad.

alg

