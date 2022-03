‘El Bronco’ es mi amigo: gobernador de Coahuila y pide resolver caso conforme a derecho

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, respaldó al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien fue detenido ayer. Dijo que es su amigo y pidió a las autoridades que su situación sea resuelta conforme a derecho.

Cuestionado sobre la detención del “Bronco”, con quien Riquelme empezó una relación cercana a raíz de la conformación de la Alianza Federalista, el gobernador de Coahuila pidió que se le dé un trato justo y que se evite a toda costa que se politice el tema. Aceptó su amistad con el exmandatario de Nuevo León.

“‘El Bronco’ es amigo mío en lo personal. Deseo que se le dé un trato justo, conforme a sus derechos y que no sea esto una situación política, que no se politice el tema. Es curioso hoy que no es gobernador y el tipo de delito que se le finca, pero bueno, él sabe defenderse, lo único que deseo es que le vaya bien y que pueda salir de ésta, siempre lo ha hecho, es un hombre muy terco, muy tesonero y además muy sagaz”, dijo Riquelme.

Señaló que, cuando coincidieron como gobernadores, se tuvo una relación de trabajo cercana con estrategias conjuntas en materia de seguridad, salud y desarrollo económico al ser Coahuila y Nuevo León estados vecinos.

“Espero que conforme a derecho pueda resolver su problema y jamás negaré mi amistad por el trabajo que hicimos juntos por ambos estados, y la relación que se sostuvo de trabajo, en materia de seguridad, en materia de salud y de desarrollo económico”, comentó.

Finalmente, lamentó la filtración de las fotografías de Rodríguez Calderón al interior del penal 2 de Apodaca, pues aseguró que uno de sus derechos es la presunción de inocencia.

“La verdad lamentables las imágenes que salieron, que fueron filtradas también, él tiene también como persona derechos y uno de ellos es precisamente la presunción de inocencia que todo debemos respetar”, concluyó.

