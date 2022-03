Senado y UE acuerdan "poner hielo" a desencuentro con México

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, acordaron "ponerle hielo" a la disputa con México y buscar caminos de entendimiento.

Así lo informó el senador Monreal Ávila quien detalló que se comunicó hoy vía telefónica con el embajador de la Unión Europea.

"Hoy conversé con él telefónicamente y acordamos en ponerle hielo a este desencuentro, a buscar caminos de entendimiento entre la Unión Europea y México", expuso.

El legislador zacatecano dijo en entrevista que ambos acordaron en no profundizar las diferencias y que "buscáramos un lenguaje que nos acercara, no que nos alejara".

"He estado conversando con él y en espera de la respuesta del Parlamento Europeo, de la Presidenta del parlamento", expuso.

Monreal Ávila ahondó que tiene el mejor sentido de responsabilidad para no agrietar, para no profundizar, para no ahondar las diferencias entre ambas naciones, porque son el tercer socio comercial de México la Unión Europea; el segundo es España y el primero Canadá y Estados Unidos en el T-MEC.

Ricardo Monreal espera una pronta solución al respecto

FOTO: Archivo

"Hay que ser muy cuidadosos, no le conviene al país; no le conviene a la Unión Europea que esto lo profundicemos. Yo espero que haya una buena solución en los próximos días", afirmó.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe de la importancia de las relaciones con la Unión Europea y lo que hizo fue una postura política.

Y es que hace unos días, el Parlamento Europeo lanzó una declaración sobre el peligro que tienen los periodistas en México, debido a las agresiones y asesinatos. Ante eso, el presidente López Obrador lanzó una dura respuesta en la que calificó esa declaración como politiquería.

Sigue leyendo:

Conflicto Rusia-Ucrania hoy 15 de marzo: Primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia llegan a Kiev

Conflicto Rusia-Ucrania hoy 14 de marzo: Gobierno ucraniano lanza sitio web para recibir donaciones en criptomonedas

¿'Huachicol' en Estados Unidos? El delito está en aumento por estas razones