Deportan a más de 100 colombianos relacionados con “Gota a gota”

El gobierno de México ha detenido a más de un centenar de colombianos relacionados con una banda de prestamistas que operan en México y otros países de Latinoamérica, la cual se dedica a extorsionar a través de préstamos que cobran tasas de interés elevadas.

De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración enviado al Senado, desde 2019 se han detenido a 101 colombianos relacionados a los denominados préstamos Gota a Gota, quienes fueron ya deportados a su país, a través del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Se tuvo conocimiento de una entrada masiva de extranjeros de nacionalidad colombiana, los cuales se dedicarían al préstamo de dinero con altos intereses, denominado en Colombia como Gota a Gota. Se implementó el Operativo Platino el cual consiste en la identificación de colombianos dedicados al préstamo de dinero”, precisa el documento.

Los colombianos forman parte de los mil 454 extranjeros que entre 2020 y 2022 han intentado entrar o entraron a México, pero que cuentan con malos antecedentes en su país de origen o residencia, ya que son personas que se dedican a la extorsión, lavado de dinero, violación o abuso de menores, homicidio, entre otros delitos. En 2021, fue el año que más colombianos detuvieron las autoridades mexicanas, con un total de 41 personas, mismas que fueron trasladadas a su país de origen.

Según el reporte, conforme a la cooperación entre los gobiernos mexicano y de Estados Unidos con las Agencias del FBI (Federal Bureau of Investigation), Marshals (United States Marshals Service) y CBP (U.S. Customs and Border Protection) asignadas a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, se solicitó diversos apoyos al INM para verificar la situación migratoria de extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en México y cuentan con malos antecedentes.

