"Resolución calumniosa", exhorto emitido por el Parlamento Europeo para proteger periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana en su conferencia Mañanera al exhorto emitido por el Parlamento Europeo en donde pide al Gobierno de México que asegure “la protección” de periodistas y defensores de los derechos humanos, después del asesinato de siete periodistas en lo que va de 2022.

Ante estos señalamientos el presidente consideró esta resolución como "calumniosa" y recordó el comunicado que el Gobierno que preside emitió respecto al tema:

"Se fijó una postura por parte del Gobierno de México, ante una resolución calumniosa del parlamento europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre que los legisladores votaran sin leer ni informarse por consigna, pero ahora nos estamos enterando que esto nos sucede en todo el mundo", declaró.

AMLO destacó que lo que sostienen los legisladores que conforman el Parlamento Europeo en su texto es falso: "Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto; lo que sostienen es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento."

No aceptamos que le falten al respeto a las autoridades legalmente elegidas: AMLO

El presidente aseguró que no puede permitir que le falten el respeto al Gobierno que conforma, el cual fue legalmente elegido:

"Para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la herencia del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban con la delincuencia organizada, por esos resabios seguimos teniendo homicidios. Nosotros no podemos aceptar que se les falte al respeto a las autoridades legalmente elegidas. Por eso ayer mismo se envió una respuesta para que la gente sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento", indicó.

López Obrador citó algunos párrafos del comunicado que su Gobierno dio como respuesta a la postura del Parlamento Europeo: "El estado no viola los Derechos Humanos como sucedía cuando ustedes guardaban un silencio cómplice (...) México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país, bajo ninguna circunstancias, como ustedes lo están haciendo ahora", destacó, en referencia a la actual invasión de Rusia a Ucrania.

"Para la próxima infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y ya no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano, evolucionen porque es mucho el atraso. Es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños gobernantes, dejen sus manías injerencistas, disfrazadas de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial", concluyó el presidente.

