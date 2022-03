La próxima semana comenzará la regularización de los "autos chocolate" en Sonora

El martes 15 de marzo comenzarán la regularización de los vehículos extranjeros que están circulando ilegalmente en Sonora, ya que el día lunes 14 se habilitará el portal para poner las citas en el Registro Pública Vehicular (Repuve), iniciando con los modelos 2003 hacia atrás, informó María Dolores del Río.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que el portal para registrar la cita será www.regularizaauto.sspc.gob,mx, donde se solicitarán que registren la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Código Postal y el Número de Identificación Vehicular (NIV).

Después sigue acudir a la presentación en física del vehículo en uno de los seis módulos del Repuve, habilitados en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

Ahí se solicitará título de propiedad, identificación oficial comprobante de domicilio, manifiesto bajo protesta de decir la verdad firmado, y comprobante de pago, que es un formulario múltiple de pago de Comercio Exterior, cuyo costo es de dos mil 500 pesos y que se puede depositar en cualquier banco autorizado.

Además, cada interesado en lo particular deberá imprimir y firmar la manifestación bajo protesta de decir la verdad que su automóvil es propiedad de ellos, no es robado y que no ha sido utilizado para cometer ningún delito en México o en Estados Unidos.

El personal de Repuve subirá la documentación a la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam) y si todo está en orden ahí mismo se imprime y pega la calcomanía de la constancia de inscripción del vehículo, con lo cual ya se acredita que es legal y con eso posteriormente se debe proceder a tramitar las placas de circulación.

Dolores del Río explicó que la plataforma no permitirá avanzar en el proceso, cuando se intente registrar más de un vehículo por persona, si la unidad cuenta con reporte de robo en México o Estados Unidos, y si el NIV no inicia con la numeración 1, 2, 3 o 4.

Se estima que existen alrededor de 580 mil vehículos de procedencia extranjera circulando ilegalmente en Sonora, de los cuales alrededor de un 40% cumplen con los requisitos y son los que se espera se regularicen en este proceso.

alg

Sigue leyendo

