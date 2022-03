Elementos de la Sedena llegan a Tamazula, Jalisco; prevén retomar actividades en el municipio

Las actividades gubernamentales, escolares y empresariales podrán retomarse con tranquilidad este viernes, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se encuentran en el municipio de Tamazula, Jalisco, según informó el presidente municipal, Eduardo Gutiérrez.

En entrevista radiofónica con Sergio y Lupita, en Heraldo Media Group, confirmó que luego de los hechos de violencia que se registraron en el municipio la noche del jueves en la delegación de La Garita donde se incendiaron dos tráileres.

Dijo que en estos hechos no hubo enfrentamientos, ni tampoco lesionados en estos actos, sin embargo, decidió cancelar las actividades de manera preventiva, pero esta mañana, luego de tener contacto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se retomarán las actividades normalmente.

"Aún no se corrobora como tal que haya habido un enfrentamiento o disparos de bala; desafortunadamente en esta delegación no hay señal de teléfono celular por lo cual estuvimos un poquito con la duda de qué era lo que estaba pasando, con la incógnita, no sabíamos qué era lo que sucedía, escuchamos que hubo un enfrentamiento en Jocotepec, por ahí también recibí una llamada de que hubo un lesionado en Mazamitla", dijo.