No repunta mercado de frijol en Culiacán; factores externos impactan los precios de comercialización

Para evitar problemas en la comercialización de granos, como el frijol, se requiere implementar una planeación de largo plazo para evitar que se presenten problemas como el que actualmente está afectando a los productores que no pueden obtener un precio adecuado para su cosecha, señaló el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias.

Miguel Ángel López Miranda, reconoció que el esfuerzo realizado por el gobierno del estado, que impulsa el almacenar sin costo la cosecha para presionar al mercado a la alza, sin embargo este esquema no está funcionando, por lo que se presume que pudiera deberse a una estrategia de los compradores o simplemente que se han excedido las importaciones justo en el momento que se está dando la cosecha de Sinaloa.

Tuvimos oportunidad de sostener un diálogo con el gobernador del estado (Rubén Rocha Moya) y el secretario de Economía (Javier Gaxiola Coppel) y coincidimos en que difícilmente para poder darle un tratamiento adecuado al tema del frijol en Sinaloa, se puede tratar ese tema de bote pronto, coincidimos en que las temporadas de frijol deben programarse y preverse cualquier contingencia, con mucho tiempo de anticipación, incluso, desde ahorita estar planeando todo lo referente al ciclo del próximo año para que los factores que hoy están incidiendo y afectando la rentabilidad de los productores de frijol de Sinaloa, el próximo año, ya no incidan.

El dirigente agrícola dijo no explicarse cómo es posible que si no se cumplió con el programa de superficie de siembra y los rendimientos, debido a diferentes problemas, no fueron los más adecuados, no se ha logrado que el mercado repunte a favor de los productores, por lo que presumió que esto pudiera deberse a una estrategia comercial de los compradores o a que se permitieron cupos de importación en el periodo de cosecha de Sinaloa.

