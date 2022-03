75 diputados en el Edomex se suben el salario mientras aplican el plan de austeridad

Los 75 diputados mexiquenses tuvieron un incremento salarial, aunque se argumentó que fue una decisión colegiada y que ayudará para atender las peticiones en sus distritos, ante la desaparición del Programa de Acción Comunitaria (PAC).

El presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González y Elías Rescala Jiménez, respectivamente, fijaron postura sobre el tema.

Lo que ahora se sabe es que la dieta neta de los legisladores locales pasó de 73 mil 159 pesos a 99 mil 965 pesos. Noticia que se confirma tras aplicarse medidas de austeridad para la Cámara de Diputados.



El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, argumentó que desde hace 13 años no se tenía un incremento en el salario de los diputados y que será la única que se tenga en la 61 Legislatura. Además que fue un acuerdo entre los coordinadores.

?Aseveró que de no darse el mismo, se tendría una disminución en la dieta y ahora con el aumento podrán atender a las comunidades de sus distritos, ante la desaparición del PAC.



“Fue una decisión correcta, estamos dentro del parámetro justo… al menos en lo que corresponde a esta Legislatura, será lo único que se haga en esa materia”, aseveró.

Por su parte, el vicecoordinador de la Jucopo, Elías Rescala Jiménez, desconoció el aumento, porque gana lo mismo que cuando entró como diputado. No obstante, resaltó que esa información está en transparencia.

“Para mí no hubo un cambio, no sabría contestarte eso…desconozco si hubo un aumento, yo no estaba en la Legislatura pasada”, aseguró.



Hace una semana, la Legislatura mexiquense anunció un plan de austeridad para todas las áreas, con la finalidad de generar ahorros.



Al respecto, Hernández González, subrayó que desde el 2019, el Congreso ha dejado de ejercer mil 200 millones de pesos, pues anualmente ha reducido su presupuesto en 300 millones de pesos.



En el portal de transparencia, se da a conocer el aumento de la dieta de los diputados, pues en 2020 la remuneración bruta era de 108 mil 937 pesos y se actualizó a 149 mil 684 pesos, mientras que la neta pasó de 73 mil 159 a 99 mil 965 pesos.

