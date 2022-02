Nuevo León explorará 108 pozos en busca de agua

Buscando solucionar la problemática de falta de agua en Nuevo León, la autoridad anunció que buscan incorporar 108 pozos como parte de un plan emergente de abastecimiento del líquido.

El gobernador Samuel García detalló que se están tomando acciones específicas, como la perforación de 22 pozos en la Macroplaza, la rehabilitación de 30 pozos ya existentes, la perforación de 50 nuevos pozos y otros seis considerados profundos.

Así, agregó, con estas 108 fuentes se podrá tener 2 mil 674 mil litros más por segundo para suministrar a los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey. Y aludió a que fueron cosas como corrupción de administraciones pasadas y desinterés de las autoridades las que agravaron la crisis que se vive actualmente en la entidad.

“El tema del agua es un tema de muchos años que gobiernos anteriores no atendieron y hoy estamos pagando las consecuencias. La gente que puso el ‘vaquero’ era gente incompetente, corrupta, que nunca se preocupó por el agua; no atendieron las fugas, no explotaron pozos que tenían facultad de sacar adelante, no hubo mantenimiento ni en bombeo ni en tanques, ni en red; se retrasaron los pozos de Macroplaza y lo peor, la Presa que prometieron no la dejaron ni a la mitad, la Presa Libertad.

“Corruptos, incompetentes, malandros y no se van a ir limpios, van a tener sanción, se les va a castigar porque hoy estamos pagando consecuencias y platos rotos de esa gente inepta y corrupta”, mencionó durante una conferencia.

Acompañado del titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, el mandatario aseguró que están “exprimiendo” todas las facultades que tiene la autoridad para sacar agua de las presas, pozos someros y mantenimiento de las redes.

Además de que están buscando acuerdos con el sector privado y agrícola, específicamente aquellas empresas que tienen concesiones, para que se cedan los excedentes de agua para ayudar a solventar el problema.

Cabe señalar que la autoridad denunció que el consumo de agua en la entidad se ha elevado mucho en los pasados años; por ejemplo, García insistió que Monterrey gasta “más del doble del promedio nacional” en cuanto a consumo de agua.

Además de que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en la entidad, se ha disparado el consumo per cápita de agua en el estado, algo que aseguró que se reducirá si se retiran las restricciones de movilidad y sociales que están actualmente.

A detalle, según las cifras proporcionadas por la autoridad, el consumo promedio semanal de la población de la Zona Metropolitana es de 15 mil 461 litros por segundo.

“Encarecidamente aquí su servidor Samuel García, a toda la población les digo de todo corazón, si somos responsables no habrá cortes. Hay de dos, yo no veo otra, o llueve o cuidamos el agua, la primera depende de otros factores que no están en nuestras manos y no vienen buenas noticias de lluvia por lo pronto. La otra que sí está en nuestras manos, que es cuidarla, se está tirando”, argumentó.

