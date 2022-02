AMLO reprocha a normalistas de Ayotzinapa zafarrancho en la caseta de Palo Blanco: “Pudo haber una tragedia"

En la Mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa para que no actúen con violencia durante sus manifestaciones, luego del enfrentamiento que sucedió en las casetas de Palo Blanco, Guerrero, donde los estudiantes estrellaron un tráiler para romper el cerco realizado por efectivos de la Guardia Nacional.

“Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia; muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque había puestos y comerciantes; iban a perder la vida muchos”, dijo AMLO.

El jefe del Ejecutivo exhortó a los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que no pongan en riesgo la vida de otras personas, “El revolucionario tiene que cuidar al pueblo, y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa, entonces que dialoguen”, indicó.

Por lo anterior, López Obrador señaló que giró la instrucción para que su gobierno reciba una comitiva estudiantil para que haya un diálogo, ya que el presidente aseguró que tienen información que hay gente infiltrada en el movimiento que busca desestabilizarlos con actividades ilícitas, al tiempo que también pidió ayuda a los padres de familia de los muchachos.

“(Sobre los infiltrados) Esto ni ellos lo saben, por eso me dirijo a ellos (estudiantes) y les pido a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes y hablen con ellos de que este no es el camino”

AMLO aseguró que la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad sin armas, “Salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma, espero que se cambie esa actitud y que (los estudiantes) no le hagan el juego a la derecha porque los conservadores querían o que se de una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera”.

¿Por qué los normalistas se enfrentaron con la Guardia Nacional?

El viernes al mediodía, normalistas Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” intentaron bloquear las casetas de cobro en Palo Blanco, pero fueron detenidos por integrantes de la Guardia Nacional con quienes iniciaron un zafarrancho que provocó que un grupo de jóvenes tomaran un tráiler y lo estrellaran en contra de los efectivos.

Los estudiantes llegaron a la caseta de cobro ubicada en el kilómetro 20 de Chilpancingo con la intención de repartir volantes informativos para los automovilistas, además de recaudar dinero para continuar con la jornada para hallar a los 43 normalistas desaparecidos.

Al respecto, López Obrador indicó que el gobierno puede ayudar a los estudiantes con becas si es que lo que buscan es dinero. "Si toman la caseta porque les falta dinero, hay becas, claro que las merecen son estudiantes pobres. No se dejen manipular por nadie y menos por la delincuencia", pidió el mandatario a los normalistas, quien además informó que se llevan a cabo las investigaciones para detener a los responsables de estrellar el tráiler.

