EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 4 de febrero

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su tradicional conferencia de prensa Mañanera desde Tlaxcala, en donde se encuentra de gira, desde donde dio a conocer el último reporte de Seguridad Nacional así como las cifras más recientes acerca de los contagios de Covid-19 en el país, entre otros temas.

López Obrador aseguró esta mañana que en Tlaxcala y Nayarit comenzará el proceso denominado la "federalización de la salud con los modelos IMSS y Bienestar: para el cual no va a haber límite de presupuesto, todo lo que se necesite, ese es el acuerdo," destacó el presidente.

La gobernadora de la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que en Tlaxcala se realizó una inversión de más de 90 millones de pesos con el que "se equipó a la Secretaría de Seguridad ciudadana, a los municipios y se dotó a los elementos de policía con mejor equipamento; se transformó el sistema de emergencia 911, lo que ha llevado a que el estado se posicione como una entidad más segura."

Se centralizará la salud desde la federación: Alcocer Varela

Por su parte el Secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela indicó que se realizará un diagnóstico de campo en el territorio sobre la infraestructura de salud "que nos permita determinar cobertura e inversiones (...) consiste en fortalecer el modelo en 4 rubros: primero, la infraestructura (recursos a invertir); segundo, diseñar el esquema de contrataciones y de la plantilla laboral; en tercer lugar medicamentos y material de curación (abasto) y, finalmente, la regularización del personal, con el cual se mejorarán las condiciones de los 80 mil trabajadores contratados durante la pandemia".

Durante la firma del "Convenio marco para la transformación de los servicios de salud en el estado de Tlaxcala", Alcocer Varela destacó demás que habrá "un incremento del presupuesto en materia de salud, centralizando su ejercicio desde la federación." Por su parte el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, informó que "se procurará la procuración de la salud así como una atención médica hospitalaria que tiene que ser cubierta en todos los turnos" en los centros médicos.

AMLO lamenta fallecimiento de Alberto Baillères

Esta mañana el presidente López Obrador envió sus condolencias a la familia del empresario mexicano Alberto Baillères, luego que el día de ayer se informara de su fallecimiento: "Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. el día de ayer en la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo a Alejandro, les enviamos a todos ellos nuestro abrazo", declaró el mandatario.

"Lo conocí desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como Jefe de Gobierno (de la CDMX), siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto", señaló AMLO.

Baillères, Uno de los más importantes empresarios de México: AMLO

El presidente recordó la última ocasión que visitó al empresario en su casa: "En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación, nos teníamos confianza, al grado que él decidió informarme antes que a otras personas su decisión de empezar a entregar sus empresas, sus negocios, de su corporativo a su hijo Alejandro. Me informó que iba a comenzar a llevar a cabo esa entrega en los consejos de administración de las empresas y que quería que habláramos, él, Alejandro y su esposa, Estuve con él en su casa hace como seis u ocho meses, comiendo. Ya estaba enfermo y el 9 de diciembre se conectó de manera remota al Consejo Mexicano de Negocios, y él estuvo participando (...) Enviamos un pésame a todos los familiares, amigos y trabajadores de todas las empresas que fundó", destacó.

López Obrador también hizo énfasis en que su Gobierno va a apoyar siempre a las empresas mexicanas: "Hablamos de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México, esto lo quería dejar de manifiesto y vamos a dar siempre el apoyo a las empresas mexicanas. No podemos cerrarnos, tenemos que recibir inversiones extranjeras. México es un territorio de oportunidades para la inversión, para la creación de empleos," indicó.

AMLO agradeció postura de Ken Salazar respecto a la Reforma eléctrica

Cuestionado acerca de las recientes declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde dio el beneplácito a la Reforma Eléctrica que ha emprendido el gobierno federal, el presidente López Obrador se dijo satisfecho con ello:

"Agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación y sí me enteré de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, Senador: él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades (...) Muy bien Ken. Es un hombre con juicio práctico y sentido común", aseguró el mandatario.

Sigue la conferencia de prensa EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

AMLO y Marcelo Ebrad son personas de alta capacidad política: Miguel Ángel Mancera

AMLO podrá terminar su sexenio sin problemas de salud; aseguran los médicos que lo atendieron

“El que da despensas y dinero es un corruptazo”: ¿A quién se refirió AMLO con ese dicho en la Mañanera?