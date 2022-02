Plantea 4T empresa paraestatal para explotación de litio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se creará una empresa del gobierno para la explotación y distribución del litio.

Reiteró que será considerado un mineral estratégico para la nación. Incluso, aclaró que la empresa china Ganfeng Lithium no podrá explotar la concesión que tiene en Bacanora, Sonora.

“Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales, y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico, como el petróleo”, dijo.