AMLO anuncia el día en que se llevará a cabo la jornada de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la Mañanera el día en que se llevará a cabo la jornada de la revocación de mandato, donde la población decidirá si el mandatario continúa o tiene que dejar su cargo por su desempeño en la mitad de su sexenio que inició en 2018.

En la conferencia de prensa llevada a cabo en el estado de Hidalgo, López Obrador informó que será el próximo domingo 10 de abril cuando se lleve a cabo la consulta de la revocación de mandato. “No creo que haya ya ningún problema”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

Agregó que la revocación es un hecho y una orden constitucional por lo que dijo, no debe haber duda sobre su realización.

“La revocación es ya un hecho, se va a llevar a cabo, que no haya duda sobre eso. No se puede violar la Constitución, se está esperando la convocatoria, aunque será el día 10 de abril, donde se va a preguntar a todo el pueblo, ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?, en eso consiste la revocación de mandato”, afirmó el mandatario.

Será cada tres años cuando de acuerdo con la reforma constitucional, la autoridad deba realizar la consulta, señaló el jefe del Ejecutivo quien dijo que ”si se cumplen con los requisitos como un porcentaje de firmas, la autoridad está obligada a consultar al pueblo”.

El pedido de AMLO a la gente durante la revocación

El miércoles, Andrés Manuel López Obrador hizo un pedido a la población para que cuando acudan a emitir su sufragio para decidir si el presidente continúa o no en su cargo, vayan bien informados y conozcan la respuesta que emitirán.

Indicó en broma, que la gente debe buscar un buen traductor, "porque eso se tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser Sí o No, pero hasta ahora no creo que sepan”, dijo AMLO.

La Suprema Corte no autorizó el cambio de la pregunta de la revocación de mandato. Foto: Archivo

Lo anterior lo expresó López Obrador ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no modificar la pregunta de la revocación de mandato, la cual el jefe del Ejecutivo calificó como confusa y complicada, la gente debe saber cómo votar, aseguró, por lo que deseó que las autoridades electorales realicen una campaña informativa si es que no se modifica la pregunta.

