AMLO hace un pedido a la gente tras la decisión de la Corte de no cambiar la pregunta de revocación de mandato

En la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario hizo un pedido a la población para que cuando acudan a emitir su sufragio para decidir si el presidente continúa o no en su cargo, vayan bien informados y conozcan la respuesta que emitirán.

“Pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso se tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser Sí o No, pero hasta ahora no creo que sepan”, dijo AMLO.

López Obrador indicó que ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no modificar la pregunta de la revocación de mandato, la cual el jefe del Ejecutivo calificó como confusa y complicada, la gente debe saber cómo votar por lo que deseó que las autoridades electorales realicen una campaña informativa si es que no se modifica la pregunta.

“Sí es importante porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, pero de todas maneras no estaba clara o no está clara, o no se sabe”, señaló López Obrador quien antes de la veda electoral, busca que el tema quede claro.

La pregunta sobre la revocación de mandato. Foto: Especial

“Como ya no vamos a poder hablar de esto, que corran la voz de que vayan sabiendo si no quieren que yo continúe, cómo tienen que marcar si quieren que continúe o no (como presidente)”, enfatizó el mandatario.

AMLO recordó que antes los “mapaches electorales” engañaban a los pocos votantes que acudían a las casillas -aseguró- y fingían ayudarlos para tachar el partido que no querían; sin embargo, “resulta que el tache era en favor (del partido) aunque parezca increíble, pasaba por la falta de tradición democrática”.

La decisión de la SCJN ante la pregunta de revocación de mandato

El martes, la Suprema Corte de Justicia rechazó invalidar la parte de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que infiere la ratificación del presidente López Obrador, por lo que se queda el cuestionamiento original.

El Pleno del máximo tribunal continuó con el debate de la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados de oposición contra diversos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada el 14 de septiembre de 2021, por considerar que el legislador se excedió en sus facultades al modificar la naturaleza del ejercicio participativo, pues se incluyeron elementos de una ratificación.

De tal manera que la pregunta para la jornada de la revocación de mandato quedó así:

¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

