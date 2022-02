AMLO responde a las críticas de su presunta jubilación: "Es parte de la manipulación que estamos padeciendo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que no dejará obras inconclusas en su administración, por lo que su prioridad es seguir trabajando más tiempo en los dos años y medio que le queda al gobierno.

En ese sentido, criticó que se haya malinterpretado la frase que dijo la semana pasado en el segundo recorrido de Palacio Nacional, respecto a que ya no podía más y que al concluir su mandato se jubilaba.

"Es parte de la manipulación que estamos padeciendo. Es un tiempo decadente en el manejo informativo tanto a nivel nacional e internacional. Es un fenómeno mundial", lamentó.

En la Mañanera, el mandatario explicó que en caso de su gobierno se está llevando a cabo un proceso de transformación, por lo que sus adversarios están desquiciados.

Afortunadamente, añadió, no han podido y se enojan más. Lo que pasó en el recorrido es lo que he manifestado todo el tiempo: que soy maderista. Voy a terminar, si así lo decide la gente, mi mandato y me voy a jubilar, ya no voy a participar en nada y cierro mi cielo, (pero) interpretaron que ya estaba cansado, de que ya no podía yo.

AMLO dice que trabajará 16 horas al día

López Obrador recordó que le faltan dos años y medios y si la gente decide que continúe, así como el Creador y la ciencia, seguirá trabajando para concluir las obras que están en marcha.

"Me he propuesto no dejar obras inconclusas. Esto implica que debo trabajar 16 horas diarias para hacer en seis años", reiteró y luego enlistó las obras que están haciendo en todo el país.

Por ejemplo, recordó que los ingenieros militares, este 21 de marzo, entregarán el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y luego se irán a terminar de construir el Tren Maya.

Agregó que se está trabajando para terminar las carreteras que se construyen en Oaxaca y en la costa de Jalisco, así como los distintos canales de riego en varios estados.

También recordó que se trabaja en el Istmo de Tehuantepec, en la modernización de las refinerías existentes y en la de Dos Bocas, entre otras obras.

