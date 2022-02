"No vamos a ceder": Gobernador de Tamaulipas ante ataque a cámaras de videovigilancia

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no van a ceder en sus acciones de seguridad pese a los ataques que se han registrado contra instalaciones de vigilancia.

El Estado manifiesta que no dejará impunes los ataques de vandalismo en contra de los equipos y el servicio de video vigilancia que presta el C5, el cual es un factor clave para proteger a los tamaulipecos y que permiten la pronta respuesta de las corporaciones estatales y federales para contrarrestar actos delictivos.

"Es una situación que se dió, las vandalizaron por las operaciones que estamos llevando a cabo, no vamos a vender un solo espacio a los grupos criminales, vamos actuar con firmeza y determinación, si en otras partes del país actúan de otra manera, no aquí en Tamaulipas, vamos a cuidar la seguridad de las familias".

De acuerdo con informes iniciales, en el curso de la noche de ayer jueves 24 y las primeras horas de hoy, grupos criminales hicieron disparos contra cámaras de video vigilancia e intentaron tumbar postes en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo.

"Fue una respuesta de un operativo que se hizo y tendremos una reunión, el lunes del grupo de Coordinación allá en Reynosa y que no les quede la menor duda, política en materia de seguridad no ha cambiado, aquí no hay tregua, vamos actuar con mucha firmeza para garantizar la seguridad de las familias en Tamaulipas".