Reforma Eléctrica: La IP desaíra a legisladores

La Cámara de Diputados fue desairada ayer por las principales empresas consumidoras y generadoras de energía eléctrica privada del país, como Iberdrola, al no acudir al parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica.

Los legisladores calificaron la inasistencia como una falta de respeto y “un terrible error”, y les adelantaron que no habrá negociación en lo “oscurito”.

De las 15 empresas convocadas al Foro 24: Grandes productores y consumidores de electricidad, solamente acudieron dos: Green –IT Ecotecnología (Fortuis) y Bachoco; la Cámara Minera de México (Camimex) no había sido convocada, pero se sumó a voluntad propia.

Aclaró que la Cámara baja “no es para vendettas”, pero les recordó que los legisladores votarán la reforma, por lo que escuchar la postura de los empresarios era vital.

Sin embargo, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que, ante el plantón de los empresarios, para él sí aplica “uno de estos dichos y refranes populares: ‘el que calla, otorga’”.

“Se quedaron sin argumentos, está claro que el quebranto que le están provocando al país de 491 millones de pesos si no hacemos la reforma no pudieron debatirlo, y seguramente fue por eso. Y algo más que tengo conocimiento es que entre ellos no quisieron venir porque entre ellos también hay desigualdades y diferencias porque algunos reciben más ventajas que otros. Entonces, para no exhibirse, creo que por eso no vinieron”, agregó.