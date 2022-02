“Esperemos que no nos desairen”: Rubén Moreira espera que los empresarios acudan al parlamento abierto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, dijo que van a esperar este miércoles la presencia de los altos directivos y representantes de las grandes empresas generadoras y consumidoras de energía en los foros sobre la reforma eléctrica, aún cuando algunas como Iberdrola ya declinaron a la invitación de los diputados.

Jenaro Villamil acusa a consejeros del INE de intimidar a periodistas

El Heraldo de México publicó este sábado las empresas Iberdrola, Fisterra Energy México y Electricidad Águila de Altamira declinaron a la invitación de los diputados federales de participar directamente en foro del miércoles 23 de febrero, pero en su lugar enviarán a un mismo representante de la Asociación Mexicana de Energía (AME).

Moreira rechazó que desde la Cámara les estén “rogando” a los empresarios, pero dijo que al ser actores centrales en la generación de energía privada en el país.

“Este es un Foro al que mucha gente quisiera venir y que a veces no hay oportunidad. Ellos tienen la oportunidad de estar acá… No, no le estamos rogando a nadie, estamos invitando. Esperemos que no nos desaire”, dijo.