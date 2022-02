INE no aplicó la austeridad para defender sueldos altos, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Instituto Nacional Electoral no implementó un Plan de Austeridad para instalar más casillas en la Consulta de Revocación de Mandato porque prefirió conservar los altos sueldos de sus funcionarios e integrantes.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que por no aplicar un Plan de Austeridad el INE sólo instalará el 30 por ciento de las casillas que se requieren para el ejercicio de democracia participativa del 10 de abril.

"Estamos enfrentando al INE, parece mentira estar constantemente remontando todos estos desafíos (...) no le hace, y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros y que se sigan dando la gran vida porque no pudieron llevar a cabo un Plan de Austeridad para poder poder instalar más casillas, o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalarán las casillas, no", explicó.