Jenaro Villamil acusa a consejeros del INE de intimidar a periodistas

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de intimidar a los medios de comunicación por infligir la veda por la consulta de revocación de mandato por ello urgió a la Cámara de Diputados a enviar un extrañamiento al órgano electoral.

Al abrir su participación en el Foro en parlamento abierto “ Democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica” que se realiza este martes en el Palacio de San Lázaro, en el que participaron diversos representantes de medios de comunicación, al posicionar a favor de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Villamil acusó a los consejeros de enviarles requerimientos por difundir información prohibida en medio de la veda por la consulta de revocación de mandato.

INE no aplicó la austeridad para defender sueldos altos, asegura AMLO

“ No solo se están extralimitando, sino que están desacreditando una institución que le ha costado a todos los mexicanos construirla… Hay diablitos entre ellos estos diablitos que están usando una institución autónoma para querer intimidar a periodistas, a medios públicos, a la Jefa de Gobierno ( Claudia Sheinbaum) le andan revisando sus tuits, si el señor Lorenzo Cordova no tiene trabajo puede pedirle alguna chamba a los verificadores de Twitter o de Facebook o de TikTok”, señaló el funcionario.

Añadió que los consejeros Cordova y Murayama no pueden censurar el debate y pidió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados enviar un apercibimiento al INE para que frene los intentos de censura que aclaró “nunca explícitos, nunca abiertos”, pero que aseguró han sido señalados a su persona.

“Por qué personeros del INE han estado intimidando a los medios públicos para que no se tramita el parlamento abierto bajo la justificación de que estamos entrando en veda electoral, la veda no es mordaza señor Ciro (Murayama) la veda electoral no tiene porque, ni suspender las transmisiones del Canal del Congreso, ni el foro del parlamento abierto” sostuvo.